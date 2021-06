Le député du bloc démocrate Nabil Hajji, a considéré que l’entrée d’un terroriste condamné à une peine de 6 ans de prison, expulsé de la Turquie, sans passeport, à travers l’aéroport Tunis Carthage, avant qu’il ne soit détecté et arrêté par une patrouille sécuritaire, constitue une nouvelle phase dans le cycle de l’anarchie de la Tunisie.

Lors de son passage dans l’émission 19-21, ce mardi 22 juin 2021, Nabil Hajji a remis en cause la qualification de cet incident en mettant l’accent sur la dangerosité de ce terroriste et la facilité avec laquelle il a pu esquiver toutes les mesures de sécurité à l’aéroport.

“S’agit-il vraiment d’une simple faute de négligence ou plutôt d’un véritable complot?’, s’est-il interrogé.

Il va de soi que les forces de la police frontalière ont normalement « la liste des passagers de chaque vol. Le fait que cette personne ne soit pas arrêtée dès son entrée à l’aéroport présume qu’elles étaient déjà au courant de son arrivée », a-t-il précisé.

“Le ministère de l’intérieur doit assumer la responsabilité de ce qui s’est passé, étant donné que les autorités tunisiennes savent en principe à l’avance que cet élément terroriste sera expulsé vers la Tunisie le 17 juin. Et pourtant, il n’a pas été arrêté. Il est donc fort probable qu’elles soient impliquées dans cette affaire. Quiconque qui a planifié, exécuté ou facilité l’entrée de ce terroriste en Tunisie doit être dûment puni”, a-t-il indiqué.

Et de poursuivre qu’en dépit des efforts fournis par les forces de l’ordre dans la sécurisation du pays, cela n’empêche que les dépassements sont de plus en plus graves et nombreux en rappelant à cet égard l’incident de Sidi Houssin et celui de l’aéroport.

Concernant les dernières rencontres entre les organisations nationales, le président de la République et le président du Parlement, l’invité de l’émission 19-21, a affirmé que ces rencontres, quoi qu’elles soient nombreuses, ne sont pas vraiment fructueuses en l’absence d’une vision claire.

Il a ajouté, dans ce sens, que les hauts responsables doivent clarifier leurs positions et faire en sorte de trouver des solutions faisables et concrétisables pour surmonter la dégradation de la situation socio-économique et faire face à la crise sanitaire.

Evoquant la proposition du mouvement Ennahdha concernant la formation d’un gouvernement politique,le député du bloc démocrate, a signalé qu’on ne peut pas tirer des conclusions à partir de la politique de tergiversation et de tâtonnement suivie par le mouvement Ennahdha.