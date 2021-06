Nabil Samida: Les entreprises publiques doivent fonctionner comme des entreprises privées et avoir une liberté d’action

Le président de l’Association tunisienne du pétrole et du gaz et directeur général de la société Ajil, Nabil Samida a confirmé aujourd’hui, mercredi 9 juin 2021, lors de son passage dans le programme Expresso, que la société Ajil travaille sur l’amélioration de la qualité des hydrocarbures, ajoutant qu’à partir du mois prochain, des carburants premium seront mis en vente, et une deuxième génération de ces carburants sera également disponible.

Nabil Samida a évoqué le livre préparé par l’expert du secteur pétrolier, Mustapha Haddad, portant sur la gouvernance des hydrocarbures en Tunisie, indiquant que ce livre posait le problème dans ses trois dimensions, à savoir: les dimensions du concept de gouvernance, la gouvernance des entreprises publiques et la dimension sectorielle.

L’invité d’Expresso a expliqué qu’il y a un grand problème au niveau de la gouvernance des entreprises publiques qui ont quelques spécificités. Elles sont, en effet régies par la réalité du marché et la rentabilité, mais d’un autre côté, elles sont régies selon des lois et règlements qui ne correspondent pas à la réalité de la concurrence et du marché.

Il a souligné la nécessité de réformer la réalité de la gouvernance des entreprises publiques en leur donnant plus de souplesse et de flexibilité dans la prise de décision, dans les modes de gestion du conseil d’administration et de la planification stratégique, en plus de l’évaluation et de la transparence.

Nabil Samida a poursuivi : « Les entreprises publiques doivent fonctionner comme des entreprises privées et avoir une liberté d’action dans leurs décisions. »