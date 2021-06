Nadhem Chakri communique les prix des tests rapides du Covid-19 bientôt disponibles en pharmacies

Le président de l’Association des pharmaciens, Nadhem Chakri a déclaré, lors de son intervention dans le programme Smart Conso du mardi 1er juin 2021, concernant la mise à disposition des tests rapides pour la détection du Coronavirus auprès des pharmacies, que ces tests seront importés en Tunisie par des particuliers et entreront sur et seront vendus en pharmacie.

Nadhem Chakri a indiqué qu’il y a des parties qui du matériel médical en Tunisie pour les vendre et qui sont d’origine inconnue. Il a souligné que les prix des tests rapides se situeraient entre 20 et 25 dinars. Et de poursuivre que ces tests rapides ne sont pas précis, soulignant que le test PCR reste l’instrument le plus fiable pour la détection du Coronavirus.