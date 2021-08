Selon lui, cet acte constitutif de l’infraction de franchissement illégal des frontières et que les autorités tunisiennes peuvent demander le rapatriement du président de Qalb Tounes et de son frère Ghazi Karoui. Ces derniers peuvent encourir un an d’emprisonnement. Quant à ceux qui les ont aidés à franchir les frontières, ils peuvent encourir jusqu’à 5 ans de prison.