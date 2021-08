Naoufel Amira, président du Syndicat des propriétaires des pharmacies privées, a annoncé ce lundi 9 août 2021, le démarrage de l’opération d’inscription des pharmacies sur la plateforme Evax, notant qu’une opération d’inscription pilote des citoyens qui désirent se faire vacciner dans les pharmacies sera effectuée après demain, avant qu’elle ne soit ouverte à tous les citoyens à partir de ce jeudi, 12 août 2021.

L’invité de l’émission Le Grand Express a indiqué que le citoyen doit être préalablement inscrit sur la plateforme Evax. Ensuite, il doit s’inscrire sur la plateforme spéciale “Evax pharmacie” pour choisir la pharmacie dans laquelle il désire se faire vacciner, ainsi que la date de vaccination (pharmacie de jour/ pharmacie de nuit). Le citoyen recevra ensuite tous les détails relatifs à la pharmacie, à l’adresse et la date de sa vaccination.

Et d’ajouter que la capacité est estimée à 20 mille personnes vaccinées par jour, dans l’hypothèse où 1000 pharmacies seulement adhèrent à cette campagne de vaccination, rappelant à cet égard que la vaccination dans les pharmacies privées est gratuite.

Naoufel Amira a souligné que le stockage de certains types de vaccin comme Astrazeneca, Johnson&Johnson, Sinovac et Sinopharm, et ce, contrairement à Moderna, et Pfizer stockables dans des températures particulièrement basses.