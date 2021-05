Nefaâ Ennaifer: Malgré tous les obstacles, le secteur textile est resté compétitif

Le vice-président de l’UTICA, Nefaâ Ennaifer a confirmé, ce jeudi 6 mai 2021, que le secteur textile était orienté vers l’exportation, et ce, depuis les années 70. Il a ajouté que plus de 80% des entreprises jusqu’à présent sont entièrement exportatrices, indiquant que le secteur textile est le deuxième secteur exportateur parmi ceux industriels.

Et de souligner le déclin du secteur textile au niveau des exportations et de la compétitivité, en particulier après la révolution, et ce, en raison de ce qu’il a appelé l’instabilité, ajoutant que le marché a perdu la main-d’œuvre locale, victime de l’offre aléatoire et du marché parallèle.

Nefaâ Ennaifer a estimé qu’en dépit de tous ces obstacles, le secteur textile restait compétitif au niveau du marché mondial. Afin d’encourager la consommation du produit tunisien, quel que soit son domaine, il a insisté sur le fait que le produit doit être très compétitif en termes de qualité et de prix. Le vice-président de l’UTICA a estimé que la consommation tunisienne est une question de vision, de prise de conscience et de politiques à développer.

Nadya Bchir