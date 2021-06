Le nouveau président du bloc démocrate, Noomen El Euch, a déclaré ce mercredi 23 juin 2021, au micro de la radio Express Fm, que le courant démocratique considère que le gouvernement de Hichem Méchichi est devenu un fardeau lourd à porter, et que son départ est devenu une urgence pour l’intérêt du pays.

Le nouveau président du bloc démocrate à l’ARP, et successeur de Mohamed Ben Ammar, a précisé que la démission du gouvernement n’est pas une condition sine qua non, pour participer au dialogue national en soulignant que l’intérêt suprême de la Tunisie l’exige.

Noomen El Euch, a fait savoir que son bloc parlementaire est essentiellement de nature technique et non pas politique. Le bloc démocrate est, selon ses dires, né d’un consensus entre le mouvement du peuple et le courant démocratique sur plusieurs questions.

Il a indiqué qu’il n’est pas, en outre, la ceinture politique du président de la République et que ce dernier ne l’a jamais sollicité pour qu’il soit ainsi”. Cela étant, “nos approches se recoupent concernant certains dossiers”, a -t-il ajouté.

Et de poursuivre que le président de la République ne consulte non plus le courant démocratique et qu’il existe certainement des points de convergences entre les deux parties, mises à part leurs divergences. Ce qui est assez évident étant donné que Kais Saied est aussi un acteur de la scène politique.

“Le courant démocratique ne conçoit pas le pouvoir comme un butin. Le pouvoir est par contre un programme et une vision collective. Nous ne sommes pas intéressés par un gouvernement piloté par le mouvement Ennhdha ou par Hichem Méchichi”, a-t-il signalé.

Dans le même sens, l’invité de l’émission Club express a fait remarquer que la situation du gouvernement actuel est pire que celle d’un gouvernement chargé de la gestion d’affaires courantes, dans la mesure où, plus de la moitié des portefeuilles ministériels sont gérés par des ministres intérimaires.

“Nous soutenons un dialogue économique et social et non pas un dialogue purement politique”, a-t-il dit, avant d’ajouter que “ce dialogue doit déboucher sur la réforme du système électoral et de la réglementation des partis politiques et des associations”.

Concernant la démission de son prédécesseur à la tête du bloc démocrate, Mohamed Ammar, l’invité de l’émission Club express a nié l’intention de ce dernier de démissionner du courant démocratique.