Le secrétaire général de la Fédération générale des banques, des institutions financières et des compagnies d’assurance a annoncé, aujourd’hui vendredi 2 juillet 2021, qu’une grève générale sera observée par toutes les banques et les sociétés d’assurance tunisiennes, ainsi que la Banque centrale et tous les établissements financiers les 5 et 6 du mois courant.

Lors de son intervention dans le programme Expresso, Nomen Gharbi a indiqué qu’un accord préalable stipulant le démarrage des négociations collectives concernant le secteur des banques et des compagnies d’assurance, a été conclu le 30 avril 2021 avec l’Association Professionnelle Tunisienne des Banques et des Établissements Financiers, en vertu duquel des négociations seront entamées pour revoir la situation professionnelle des salariés du secteur bancaire, qui ont assuré la continuité des opérations bancaires et financières durant toute la période du confinement et tout au long de l’épidémie sans bénéficier de leurs congés prévus par la loi et stipulés par les contrats de travail.

Un accord final aurait dû être conclu le 31 mai 2021. Or, depuis le 15 mai, la Fédération n’a pas pu contacter l’Association Professionnelle Tunisienne des Banques et des Établissements Financiers.

L’invité de l’émission Expresso a souligné qu’une réunion du conseil sectoriel du comité administratif de la fédération a été tenue le 21 juin 2021 à côté d’autres réunions générales au niveau de toutes les banques et les sociétés d’assurance.

Cette grève a pour objectif principal, selon ses dires, l’augmentation des salaires et l’amélioration de la capacité d’achat des professionnels du secteur, et la régularisation de la situation précaire des diplômés qui perçoivent des salaires ne dépassant pas les 600 dinars. En contrepartie, ces banques réalisent des bénéfices exponentiels au détriment des efforts de ces salariés.