“Nos concurrents touristiques comme l’Egypte ou la Grèce ont déjà planifié leur saison touristique 2021” dixit Karim Kamoun

“La situation du secteur touristique est catastrophique! L’année 2019 a été une bonne année, à même de nous faire espérer la même chose pour l’année 2020, de surcroît avec les réservations considérables que nous avons reçues. Nous nous attendions à une augmentation de 15% par rapport à 2019. Or, en 2020, le secteur a connu une chute de 80%!” a déclaré, Karim Kamoun, PDG de Voyage 2000 Group, au micro de radio Express FM, jeudi 18 mars 2021.

Karim Kamoun poursuit: “Des solutions doivent être trouvées pour le secteur du tourisme en préparant la saison et en prenant des décisions car des pays concurrents comme la Grèce, la Turquie et l’Égypte ont annoncé leurs procédures et dates de réception des touristes. Si les choses ne sont pas claires à la fin du mois de mars, nous perdrons la saison en Tunisie, et si nous la perdons, les conséquences seront dangereuses, pouvant conduire à l’effondrement du secteur. » Et d’ajouter que les prêts accordés aux acteurs du métiers dans le cadre de la lutte contre la pandémie, ne l’ont été que jusqu’à fin mars.

L’invité d’Expresso a expliqué, en outre, qu’il faut se remettre au travail, car il n’y a pas d’autres solutions, eu égard au fait que la Tunisie ne peut pas se passer du tourisme. Et de souligner qu’il est possible d’accueillir les touristes détenant un certificat de vaccination, une analyse PCR ou un certificat d’immunité. “Il y a des pays qui ont annoncé leurs conditions, et nous devons faire cette déclaration officielle allant dans ce sens” a souligné Karim Kamoun.

Kamoun a mis l’accent sur la nécessité que la politique de vaccination soit conforme aux priorités, lançant un appel à tous les employés du secteur pour qu’ils s’inscrivent à la vaccination, indiquant: “La Turquie a annoncé que jusqu’à la fin avril, tous les travailleurs du secteur du tourisme seront vaccinés, ce qui est un message clair” renchérit-t-il

Parmi les solutions proposées, Karim Kamoun a déclaré: “Il est possible, par exemple, de vacciner tous les habitants de l’île de Djerba et en faire ainsi une destination pour les touristes. La politique de vaccination doit se développer jour après jour et être dynamique et flexible.” Et d’indiquer que la Grèce n’a pas choisi arbitrairement le 15 mai comme date pour le retour du secteur du tourisme, mais parce que de nombreux pays à ce moment-là pourront vacciner entre 40 et 50% de leur population, déclarant: “Il y a des sages décisions, dont nous ne devons pas avoir peur.”

Nadya Bchir