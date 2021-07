Noureddine Ben Abdallah : Le système sanitaire est épuisé à cause des décisions improvisées prises par les autorités

Le secrétaire général du syndicat des médecins, des médecins dentaires et des pharmaciens de la santé publique, Nouredine Ben Abdellah, a déclaré aujourd’hui, jeudi 22 juillet 2021, au micro de la radio Express Fm, que les déclarations du chef du gouvernement Hichem Méchichi relatives à l’annulation des congés annuels des médecins est une décision improvisée et non étudiée.

Il a indiqué que les médecins ne bénéficient pas de leurs congés en dehors des périodes de crise, notant que si l’annulation des congés peut mettre fin aux problèmes du système sanitaire, les médecins vont travailler 10 ans sans en bénéficier. A vrai dire, le véritable problème réside dans le manque de ressources humaines et les conditions affreuses du travail.

L’invité de l’émission Le Grand Express a dit que la déclaration du chef du gouvernement est aléatoire, indiquant que la non implication des médecins a engendré des décisions improvisées.

D’après lui, le système sanitaire n’est plus en mesure de faire face à la pandémie à cause de cette démarche marquée par l’improvisation et l’exclusion des médecins de la prise de décision. En effet, les autorités ont préféré annuler les congés annuels des médecins au lieu d’assumer leur responsabilité et admettre leur échec dans la gestion de la crise.

Et d’ajouter qu’il est nécessaire d’encourager les médecins et de procurer aux établissements hospitaliers les ressources humaines indispensables.