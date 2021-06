Noureddine Taboubi : Les responsables sont débordés par leurs querelles et la vie des citoyens est le cadet de leurs soucis

Lors de sa présence dans la réunion du conseil sectoriel du comité administratif de la Fédération générale des banques, des institutions financières et des compagnies d’assurance, tenue aujourd’hui lundi 21 juin 2021, Nouredine Taboubi a exprimé son inquiétude face aux difficultés rencontrées par le secteur financier, en notant qu’un accord préalable stipulant le démarrage des négociations collectives concernant le secteur des banques et des compagnies d’assurance, a été conclu le 30 avril 2021 avec l’Association Professionnelle Tunisienne des Banques et des Établissements Financiers.

Il a souligné lors de cette réunion que le secteur privé est aussi concerné par cet accord, en indiquant que le secteur public est une ligne rouge qui ne doit pas être dépassée du moment où “ ceux qui tentent de déjouer les efforts de l’UGTT et de porter atteintes aux intérêts des salariés doivent assumer les conséquences de leurs actes”.

Le secrétaire général de la centrale syndicale a considéré que les autorités sont les premiers responsables des affres et des catastrophes dont souffre le pays. « Ces responsables prennent à la légère la notion de l’Etat et ne cesse de nous ridiculiser devant tout le monde », a-t-il dit.

D’après lui, la Tunisie est désormais devenue un “Etat orphelin” en ajoutant qu’il y existe encore des hommes et des femmes qui croient, fort heureusement, à l’Etat de l’indépendance.

Dans le même contexte, il a avancé que l’UGTT n’est pas uniquement une organisation professionnelle, elle est tout d’abord une organisation nationale démocratique qui intervient dans la mise en place des stratégies de relance des entreprises et de l’économie nationale, en notant que les grèves ne constituent qu’un moyen de pression pour réclamer des droits légitimes.

Il a regretté l’état des lieux du pays qui a pris « un virage très dangereux », alors que les responsables semblent “débordés par leurs querelles au lieu de veiller sur la vaccination des gens”, avant de faire savoir que l’UGTT est encore ouverte sur le dialogue avec le président de la République Kais Saied.

Noureddine Taboubi a signalé, dans un autre contexte, que la Banque nationale agricole (BNA) a fait don de 355 mille dinars à la centrale syndicale en s’interrogeant à cet égard, sur le sort inconnu des dons faits par l’UGTT à l’Etat.