Noureddine Taboubi : l’UGTT ne donne pas un chèque en blanc et Kais Saied doit clarifier sa vision

Nourreddine Tabboubi, le secrétaire général de l’UGTT, a appelé, ce jeudi 5 août 2021, lors de la commémoration du 74ème anniversaire de la bataille du 5 août 1947 à Sfax, le président de la République, Kais Saied, à clarifier sa vision du régime politique, de la loi électorale, de la loi portant organisation des partis politiques et des associations, ainsi que ses orientations économiques et sociales.

Tabboubi a indiqué que l’Union générale tunisienne du travail est une organisation nationale, et qu’il convient de préserver les droits et les libertés, et ce, quel que soit le prochain gouvernement. Il a ajouté que l’UGTT ne peut pas donner un chèque en blanc à quiconque, notant qu’il ne sacralise personne et ne soutient pas les individus dans la mesure où l’UGTT intéragit avec les programmes et les visions.

Et de poursuivre que la Centrale syndicale a consulté de nombreux spécialistes et œuvre pour l’intérêt suprême de l’Etat, rappelant que le premier article de la Constitution consacre la souveraineté du peuple, et que la décision du peuple est en dessus de toute Constitution.