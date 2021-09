Optez pour un enseignement certifié Cambridge© de la maternelle au lycée avec la Fondation Maarif de Turquie

La Fondation Maarif de Turquie est une fondation turque qui a pour mission de réaliser des activités éducatives dans le monde entier en prenant en compte le patrimoine commun de l’Humanité et la tradition de sagesse de l’Anatolie. Elle opère ainsi dans le domaine de l’éducation depuis plusieurs années grâce à ses 357 écoles implantées dans 44 pays à travers le monde.

En Tunisie, la Fondation MAARIF de Turquie a posé la première pierre en 2017 avec la création de l’International Maarif Schools of Tunisia à TUNIS dans la zone de CHARGUIA II et continue son expansion avec la création de nouvelles entités d’enseignements.

L’International Maarif Schools of Tunisia propose un programme d’études complet en anglais (de la maternelle au lycée) et certifié par Cambridge International, l’une des certifications les plus reconnues du monde.

Elle place ainsi les sciences, les arts et les humanités au centre de son programme avec une méthode d’apprentissage qui valorise la singularité de chaque élève, l’esprit critique, la créativité et l’apprentissage des langues. L’anglais étant la langue principale d’enseignement, viennent s’ajouter le français, l’arabe et le turc.

Elle privilégie également les activités hebdomadaires des clubs et les activités extra-scolaires autour du sport, de l’art, de la robotique, du jardinage, du journalisme et tant d’autres activités qui stimulent la curiosité de l’élève et le maintiennent engagé.

Tout ceci dans un souci de préparer les jeunes à relever les défis d’un monde en évolution

rapide et perpétuelle, et à devenir citoyens du monde et leaders du futur.

Aujourd’hui, afin de répondre à la demande en constante évolution, une nouvelle entité a vu le jour dans la zone LAC III, tout en privilégiant un accès aisé et direct à l’établissement. Désormais, l’entité de CHARGUIA II sera exclusivement réservée aux lycéens. Les autres niveaux déménageront dans les nouveaux locaux au LAC III.

Pour plus de renseignements et/ou inscription : Adresse :

4 rue Ibn Nafis ZI Kheireddine, Lac 3, Tunis

22, Rue de l’Usine Chargia 2 , Ariana Tunis-Ville, Tunisia

Tél : 70 747 046

Site web : http://tn.maarifschool.org/

Facebook: maariftn Instagram: maarifTN_ Whatsapp: +21629905209.

Lien site web: https://tn.maarifschool.org/country/1019

lien facebook : https://www.facebook.com/maariftn

lien insatgram: https://www.instagram.com/maariftn/?hl=fr