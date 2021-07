Oussama Khelifi : Les décisions de Kais Saied sont anticonstitutionnelles

Oussama Khelifi, président du bloc parlementaire Qalb Tounes, a confirmé que l’Etat n’a pas réalisé tout au long de ces dix dernières années les revendications du peuple tunisien, soulignant que son parti soutient ses revendications légitimes et non politisées.

Lors de son passage sur les ondes d’Express Fm, Oussama Khelifi a indiqué aujourd’hui, lundi 26 juillet 2021, que Qalb Tounes a mis en garde contre l’implication dans des querelles politiques mettant en péril la stabilité des institutions de l’Etat, faisant ainsi remarquer qu’elles constituent un véritable danger et menacent la démarche démocratique.

Par ailleurs, selon le député de Qalb Tounes, les institutions de l’Etat n’étaient guère l’apanage des partis politiques, et quand il est question de défendre telle ou telle institution, “on ne défend par conséquent aucun parti”.

Le gel des activités du Parlement est une mesure inexistante dans la Constitution de 2014 dans la mesure où l’article 80 dispose que le Parlement demeure “en état de réunion permanente” (alinéa 2 article 80).

Et de considérer que la fermeture du siège du Parlement et le fait d’interdire au président de l’ARP et aux députés d’y accéder représentent une atteinte à la légitimité et à la transition démocratique, rappelant que Qalb Tounes a dénoncé ce glissement anticonstitutionnel.

Quant au limogeage du chef du gouvernement Hichem Méchichi, Khelifi a déclaré que cette décision n’a pas été énoncée par l’article 80 vu que le chef du gouvernement ne peut quitter son poste qu’à la suite d’une motion de censure approuvée par l’ARP ou bien suite à la présentation de sa démission.

Les décisions prises par Kais Saied ne sont pas constitutionnelles d’après les professeurs du droit constitutionnel. De ce fait, le président de la République doit assumer les suites de cette attitude et appeler les acteurs de la scène politique et les organisations nationales à dialoguer pour épargner à la Tunisie le pire…