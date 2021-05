Oussama Khlifi dénonce les propos de Kais Saied à propos du climat d’investissement en Tunisie

Le chef du bloc parlementaire Qalb Tounes, Oussama Khlifi a considéré aujourd’hui, vendredi 21 mai 2021, au micro de radio Express FM, que la visite du président de la République en France est réussie car la Tunisie a besoin de s’ouvrir au monde, dénonçant ce que Kais Saied a déclaré sur une chaîne étrangère, que le climat d’investissement en Tunisie n’est pas sain.

Oussama Khlifi a ajouté que le rôle de l’homme politique est notamment celui de créer un climat approprié pour l’investissement, et de ne pas dire du mal de son pays à l’étranger, appelant à éviter le discours de discrimination. Il a indiqué que pendant près d’un an et demi, le parti Qalb Tounes ne s’est pas engagé dans des batailles politiques, mais a plutôt mis l’accent sur les priorités économiques et sociales du pays, ainsi que sur la résistance à la pauvreté.

Concernant l’alliance avec le mouvement Ennahda pour la gouvernance, l’invité d’Expresso a souligné que la coexistence avec le parti islamiste est conditionnelle pour servir les intérêts du pays. Et de déclarer: “Aujourd’hui, nous sommes dans une gouvernance arbitrée, évitant ce que le président de la République veut atteindre, à savoir: laisser un vide et dissoudre le Parlement.”

Le chef du bloc Qalb Tounes a appelé le chef du gouvernement Hichem Mechichi à s’ouvrir au reste des forces politiques, établissant ainsi de nouvelles alliances afin de sortir de la situation de crise que traverse le pays.

Oussama Khlifi a souligné, par ailleurs, la nécessité de mettre en place la Cour constitutionnelle, qui est considérée comme une véritable solution aujourd’hui, indiquant: “Nous nous retrouvons aujourd’hui dans un vide constitutionnel et un consensus et un dialogue doivent être établis. La Constitution est devenue de l’encre sur papier et est interprétée en fonction d’objectifs personnels.”

