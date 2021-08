Le président de la campagne nationale de vaccination et directeur de l’Institut Pasteur, Hechmi Louzir, a assuré que les jeunes de 12 à 17 ans peuvent se faire vacciner avec le vaccin de Pfizer, étant efficace et sûr pour cette tranche d’âge et autorisé en Tunisie et dans les autres pays.

Lors de son passage sur les ondes d’Express Fm, Dr Hechmi Louzir a indiqué que les jeunes âgés de 12 ans et plus sont moins exposés aux formes graves du Covid. Encore faut-il mentionner que la vaccination de ces jeunes sera de nature à renforcer l’immunité collective. Avec la disponibilité des vaccins, il a été décidé, selon l’invité du programme Expresso, de les vacciner tout en respectant la stratégie nationale de vaccination et la priorisation des sujets âgés et les personnes atteintes de maladies chroniques.

“La date prévue pour la vaccination des jeunes n’a pas jusqu’à présent été fixée”, a-t-il dit, soulignant que 80 décès parmi les enfants ont été recensés sur 23 mille cas de décès.

Et de poursuivre que la vaccination des élèves sera appréhendée aujourd’hui, lors de la réunion du comité scientifique, et ce, en coordination avec le ministère de l’éducation et les différentes parties intervenantes avant la rentrée scolaire.