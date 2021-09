Plus de 2 millions de tunisiens complètement vaccinés

Le président de la Commission nationale de vaccination, Dr Hechmi Louzir, a fait savoir que le nombre des citoyens vaccinés contre le coronavirus a atteint, jusqu’au 30 août 2021, 4 millions et 174 mille personnes. 2 100 000 tunisiens ont été totalement vaccinés dont un million 500 mille personnes ont reçu les deux doses de vaccin. Le nombre des personnes ayant reçu la première dose est de 2 millions 800 mille, selon la même source.

Lors de son intervention dans l’émission Expresso, Hechmi Louzir a souligné que les citoyens vaccinés dans le cadre des journées nationales de vaccination, recevront la deuxième dose de vaccin d’ici un mois et demi, et ce parallèlement à la campagne de vaccination qui se poursuit dans les centres régionaux et locaux de vaccination et dans les pharmacies, ajoutant que l’objectif est de vacciner au moins la moitié de la population tunisienne.

Dr Louzir a appelé dans ce contexte les citoyens inscrits sur la plateforme Evax de rejoindre les centres de vaccination et de respecter la date de vaccination, notant que la moyenne des personnes vaccinées au quotidien, varie entre 50 et 70 mille personnes.

Et d’ajouter que les journées nationales de vaccination se poursuivent et que les vaccins sont disponibles pour vacciner le plus grand nombre possible de citoyens.

S’agissant de la troisième dose de vaccin, il a indiqué que cette question n’a pas encore été tranchée au sein du comité scientifique, notant que les sujets âgés et les professionnels de santé recevront, le cas échéant, la troisième dose.