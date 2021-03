Plus de 565 millions de doses de vaccins anti-Covid administrées dans le monde.

L’Italie durcit ses conditions d’accueil



L’Italie va imposer une quarantaine de cinq jours aux voyageurs en provenance des pays membres de l’Union européenne, ont indiqué mardi des sources au ministère de la Santé.

Comme c’est déjà le cas pour ceux venant de pays hors UE, tout voyageur en provenance de l’UE devra effectuer un test avant son départ, respecter une quarantaine de cinq jours, puis effectuer un nouveau test à l’issue de cette période.

L’essentiel de l’Italie est actuellement soumis à de sévères restrictions (bars et restaurants fermés, déplacements limités, etc.) mais les écoles du Latium, la région qui englobe Rome, ont pu rouvrir mardi cette zone étant passée de « rouge » (haut risque de contagion) à « orange » (risque moyen).

Et l’Allemagne ses contrôles aux frontières



L’Allemagne va renforcer pour les « 8 à 14 prochains jours » les contrôles autour de ses frontières terrestres notamment avec la France, le Danemark et la Pologne, sans toutefois les systématiser, pour lutter contre la pandémie, a annoncé mardi le ministre de l’Intérieur.

Tri des malades, « ligne rouge » en France



Le tri des malades dans les hôpitaux du fait de l’augmentation des cas de Covid-19 est une « ligne rouge absolue », a estimé mardi le ministre français de l’Economie Bruno Le Maire, assurant que le gouvernement veut éviter une telle extrémité.

Dans deux tribunes distinctes dans la presse, des médecins hospitaliers français ont tout récemment alerté l’éxecutif sur le « tri des patients » auxquels ils allaient être très prochainement confrontés dans les services de réanimation si rien n’était fait pour désengorger les hôpitaux saturés par l’afflux de malades.

Des enseignants français portent plainte



Un collectif d’enseignants français a déposé plainte pour « mise en danger de la vie d’autrui » contre leur ministre de l’Education nationale Jean-Michel Blanquer, accusé de « ne pas protéger les personnels en contact avec les enfants » qui « répandent le virus » du Covid-19.

Le collectif des « Stylos rouges », qui revendique 74.200 membres, « exige la fermeture des établissements scolaires dans les zones les plus touchées et le passage en demi-groupe ailleurs pour protéger personnels d’éducation et familles ».

Foot : deux nouveaux cas dans l’équipe de Pologne



Deux nouveaux joueurs de la sélection polonaise ont été testés positifs, a annoncé mardi la Fédération polonaise de football, alors que l’équipe doit affronter mercredi l’Angleterre en éliminatoires du Mondial-2022.

Au total, quatre joueurs de cette équipe ont été testés positifs depuis une semaine.

Japan Expo à Paris à nouveau annulé



Le festival de la culture pop japonaise Japan Expo à Paris, prévu mi-juillet et qui accueille habituellement quelque 70.000 visiteurs par jour, est annulé pour la deuxième année consécutive en raison des incertitudes liées au contexte sanitaire, ont annoncé mardi les organisateurs.

Près de 2,8 millions de morts



La pandémie a fait au moins 2,79 millions de morts dans le monde depuis fin décembre 2019, selon un bilan de l’AFP à partir de sources officielles mardi à 10H00 GMT.

Les Etats-Unis sont le pays comptant le plus de décès avec 550.036 morts, devant le Brésil (313.866), le Mexique (201.826), l’Inde (162.114) et le Royaume-Uni (126.615).

Ces chiffres sont globalement sous-évalués. Ils se fondent sur les bilans quotidiens des autorités nationales de santé, sans inclure les réévaluations reposant sur des bases statistiques.

Vaccins: plus de 565 millions de doses



Plus de 565 millions de doses de vaccins anti-Covid ont été administrées dans le monde, selon un comptage réalisé par l’AFP à partir de sources officielles mardi à 11H00 GMT.

Israël est, de loin, le pays dont la campagne est la plus avancée, avec plus de la moitié de sa population ayant déjà reçu les deux doses.

Les pays dont le rythme de vaccination lors de la semaine écoulée est actuellement le plus élevé sont Malte (1,12 % de la population reçoit une dose chaque jour), les Emirats arabes unis (1,10 %), l’Uruguay (0,90 %), le Chili (0,88 %) et les Etats-Unis (0,83 %).

AFP