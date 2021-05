Plus de 80% des produits vendus par le Magasin Général sont tunisiens selon Ali Ayari

Dans le cadre de l’organisation d’une journée spéciale “Consommer Tunisien”, jeudi 6 mai 2021, le plateau de radio Express FM a accueilli un certain nombre d’intervenants dans le domaine en vue d’en faire le tour de table. Ali Ayari, Brand Manager chez MG, a déclaré à cet effet, que plus de 80% des produits commercialisés par le Magasin Général sont tunisiens, indiquant que ces produits sont de bonne qualité et à un prix convenable.

Il a ajouté que la qualité des produits achetés auprès des fournisseurs est surveillée de près sachant qu’avant le processus de vente, un certificat de fabrication est obtenu en vue de vérifier par le biais de laboratoires que le produit n’est pas nocif pour la santé et est conforme aux spécifications requises. Ali Ayari a assuré également que les produits tunisiens et les fabricants locaux sont encouragés.

« Notre rôle est de réguler le marché ainsi que de surveiller, et nous demandons auprès de nos fournisseurs de nombreuses garanties« , a déclaré Ali Ayari. Et d’appeler les consommateurs à consommer davantage des produits tunisiens. Il a indiqué de même que les produits tunisiens peuvent être identifiés dans les magasins grâce au symbole qui se trouve sur le produit, qui est 619.

Nadya Bchir