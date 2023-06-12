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#اش_صار_مع_الأخبار رئيس الجمهورية يستقبل رئيسة الوزراء الإيطالية ورئيسة المفوضية الأوروبية ورئيس الوزراء الهولندي/ الديبلوماسي السابق عبد الله العبيدي يقول أنو زيارة قيس سعيد لولاية صفاقس تجي في إطار تصحيح الرؤية بخصوص اتهامو بالعنصرية/ محمد القوماني يصرح أنو النهضة تتحمل المسؤولية في الوضع الي وصلتلو البلاد #l_express [email protected]