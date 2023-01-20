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"القطاع لا يُهان"من الشعارات الي ناداو بيها في يوم غضب وطنى لأعوان وكالات التكوين المهني والتشغيل كل التفاصيل مع قيس السعيدي المكلف بالإعلام و المتحدّث الرسمي باسم الجامعة العامة للتكوين المهني والتشغيل #كلام_ـمسؤول #الشارع_التونسي [email protected]