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    Express Radio Le programme encours

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كلام مسؤول

“القطاع لا يُهان”من الشعارات الي ناداو بيها في يوم غضب وطنى لأعوان وكالات التكوين المهني والتشغيل كل التفاصيل مع قيس السعيدي المكلف بالإعلام و المتحدّث الرسمي باسم الجامعة العامة للتكوين المهني والتشغيل #كلام_ـمسؤول #الشارع_التونسي

todayيناير 20, 2023

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    "القطاع لا يُهان"من الشعارات الي ناداو بيها في يوم غضب وطنى لأعوان وكالات التكوين المهني والتشغيل كل التفاصيل مع قيس السعيدي المكلف بالإعلام و المتحدّث الرسمي باسم الجامعة العامة للتكوين المهني والتشغيل #كلام_ـمسؤول #الشارع_التونسي [email protected]

“القطاع لا يُهان”من الشعارات الي ناداو بيها في يوم غضب وطنى لأعوان وكالات التكوين المهني والتشغيل كل التفاصيل مع قيس السعيدي المكلف بالإعلام و المتحدّث الرسمي باسم الجامعة العامة للتكوين المهني والتشغيل

كلام مسؤول

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