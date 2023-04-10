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المنتوجات الغذائية مجهولة المصدر المعروضة على قارعة الطريق/محمد الرابحي رئيس الهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية. المحاور: -المواد الغذائية مجهولة المصدر المعروضة على قارعة الطريق. -هي غير مطابقة لشروط حفظ الصحة. -احداث الهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية: دورها ومهامها - قانون الهيئة والعقوبات -المخالفات المرصودة الأسئلة: كيفاش طريقة عمل الهيئة؟ المخالفات الي رصدتهم؟ هل أن إحداثها بش يساهم في تقليص ظاهرة المواد الغذائية مجهولة المصدر#point_choud #Express [email protected]