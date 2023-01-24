تونس نشارك في الاجتماع التشاوري الدوري لوزراء الخارجية العرب المنعقد بالعاصمة الليبية طرابلس، هل تكون نقطة بداية تطوير العلاقات الديبلوماسية بين تونس و ليبيا ؟! ضيفنا الديبلوماسي الأسبق الأستاذ أحمد ونيس
تونس نشارك في الاجتماع التشاوري الدوري لوزراء الخارجية العرب المنعقد بالعاصمة الليبية طرابلس، هل تكون نقطة بداية تطوير العلاقات الديبلوماسية بين تونس و ليبيا ؟! ضيفنا الديبلوماسي الأسبق الأستاذ أحمد ونيس[email protected]
تونس نشارك في الاجتماع التشاوري الدوري لوزراء الخارجية العرب المنعقد بالعاصمة الليبية طرابلس، هل تكون نقطة بداية تطوير العلاقات الديبلوماسية بين تونس و ليبيا ؟!