play_arrow

keyboard_arrow_right

skip_previous play_arrow skip_next
00:00 00:00
playlist_play chevron_left
chevron_left
Go to album
  • cover play_arrow

    Express Radio Le programme encours

play_arrow

Expresso

تونس نشارك في الاجتماع التشاوري الدوري لوزراء الخارجية العرب المنعقد بالعاصمة الليبية طرابلس، هل تكون نقطة بداية تطوير العلاقات الديبلوماسية بين تونس و ليبيا ؟! ضيفنا الديبلوماسي الأسبق الأستاذ أحمد ونيس

todayيناير 24, 2023

Background
share close
  • cover play_arrow

    تونس نشارك في الاجتماع التشاوري الدوري لوزراء الخارجية العرب المنعقد بالعاصمة الليبية طرابلس، هل تكون نقطة بداية تطوير العلاقات الديبلوماسية بين تونس و ليبيا ؟! ضيفنا الديبلوماسي الأسبق الأستاذ أحمد ونيس [email protected]

تونس نشارك في الاجتماع التشاوري الدوري لوزراء الخارجية العرب المنعقد بالعاصمة الليبية طرابلس، هل تكون نقطة بداية تطوير العلاقات الديبلوماسية بين تونس و ليبيا ؟!
ضيفنا الديبلوماسي الأسبق الأستاذ أحمد ونيس

Expresso

You may also like

التسجيلات

0%