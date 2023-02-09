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#جديد الماغ حول الفيدرالية لعمادات الاطباء المغاربة #mag_santé_pro #Le debat واقع طب الشغل في تونس المستجدات والتحديات د. نزار العذاري رئيس طب الشغل والامراض المهنية بمستشفى شارل نيكول #mag_santé_pro #Santé news ما الجديد حول سلم الادوية في تونس ؟ مع د.عبد الرزاق الهذيلي مدير وحدة الصيدلة بوزارة الصحة #mag_santé_pro [email protected]