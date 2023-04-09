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حرب البيانات بين الخارجية التونسية و الإدارة الامريكية و مدى امكانية الاستغناء عن صندوق النقد الدولي مع الجامعي و الناشط السياسي من باريس عادل اللطيفي التصعيد الاسرائيلي في القدس و تحرك المقاومة الفلسطينية و دور مصر لتفادي امكانية انفجار كبير وشيك في المنطقة مع الاستاذ القانون الدولي و العلاقات الدولية عبد المجيد العبدلي [email protected]