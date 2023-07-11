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الرادار

شنوة الشعب الجديدة الموجودة في دليل التوجيه الجامعي مع نزار بن صالح الكاتب العام للجامعة العامة للتعليم العالي و البحث العلمي#الرادار*كيفاش تختار توجيه بطريقة صحيحة*الى أي مدى التوجيه مهم في بقية المسارات *الى أي مدى تتطابق الشعب الجديدة مع سوق الشغل

today11/07/2023 9

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    شنوة الشعب الجديدة الموجودة في دليل التوجيه الجامعي مع نزار بن صالح الكاتب العام للجامعة العامة للتعليم العالي و البحث العلمي#الرادار*كيفاش تختار توجيه بطريقة صحيحة*الى أي مدى التوجيه مهم في بقية المسارات *الى أي مدى تتطابق الشعب الجديدة مع سوق الشغل [email protected]

شنوة الشعب الجديدة الموجودة في دليل التوجيه الجامعي مع نزار بن صالح الكاتب العام للجامعة العامة للتعليم العالي و البحث العلمي#الرادار*كيفاش تختار توجيه بطريقة صحيحة*الى أي مدى التوجيه مهم في بقية المسارات *الى أي مدى تتطابق الشعب الجديدة مع سوق الشغل

الرادار

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