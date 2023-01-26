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الكلمة ليك

علّة الذاكرة أو الزهايمر في تونس شنوّ أسبابو ؟ هل سجّلنا إرتفاع في عدد الحالات ؟هل عندنا مراكز مختصّين لمرضى الزهايمر؟ كيفاش يتم الإحاطة بفاقدي الذاكرة من قبل عائلاتهم؟ السؤالات هاذي الكل تجاوبنا عليهم ضيفتنا الدكتورة أميرة نصري أستاذة جامعية مبرزة في طب الأعصاب و أخصائية في قسم الأعصاب بمستشفى الرازي #الكلمة_ليك #الشارع_التونسي

todayيناير 26, 2023

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    علّة الذاكرة أو الزهايمر في تونس شنوّ أسبابو ؟ هل سجّلنا إرتفاع في عدد الحالات ؟هل عندنا مراكز مختصّين لمرضى الزهايمر؟ كيفاش يتم الإحاطة بفاقدي الذاكرة من قبل عائلاتهم؟ السؤالات هاذي الكل تجاوبنا عليهم ضيفتنا الدكتورة أميرة نصري أستاذة جامعية مبرزة في طب الأعصاب و أخصائية في قسم الأعصاب بمستشفى الرازي #الكلمة_ليك #الشارع_التونسي [email protected]

علّة الذاكرة أو الزهايمر في تونس شنوّ أسبابو ؟ هل سجّلنا إرتفاع في عدد الحالات ؟هل عندنا مراكز مختصّين لمرضى الزهايمر؟ كيفاش يتم الإحاطة بفاقدي الذاكرة من قبل عائلاتهم؟ السؤالات هاذي الكل تجاوبنا عليهم ضيفتنا الدكتورة أميرة نصري أستاذة جامعية مبرزة في طب الأعصاب و أخصائية في قسم الأعصاب بمستشفى الرازي #الكلمة_ليك #الشارع_التونسي

الكلمة ليك

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التسجيلات

علّة الذاكرة أو الزهايمر في تونس شنوّ أسبابو ؟ هل سجّلنا إرتفاع في عدد الحالات ؟هل عندنا مراكز مختصّين لمرضى الزهايمر؟ كيفاش يتم الإحاطة بفاقدي الذاكرة من قبل عائلاتهم؟ السؤالات هاذي الكل تجاوبنا عليهم ضيفتنا الدكتورة أميرة نصري أستاذة جامعية مبرزة في طب الأعصاب و أخصائية في قسم الأعصاب بمستشفى الرازي #الكلمة_ليك #الشارع_التونسي
علّة الذاكرة أو الزهايمر في تونس شنوّ أسبابو ؟ هل سجّلنا إرتفاع في عدد الحالات ؟هل عندنا مراكز مختصّين لمرضى الزهايمر؟ كيفاش يتم الإحاطة بفاقدي الذاكرة من قبل عائلاتهم؟ السؤالات هاذي الكل تجاوبنا عليهم ضيفتنا الدكتورة أميرة نصري أستاذة جامعية مبرزة في طب الأعصاب و أخصائية في قسم الأعصاب بمستشفى الرازي #الكلمة_ليك #الشارع_التونسي
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