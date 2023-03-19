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Scandales

# عن_الفضائح إدمان المجتمع للفضائح على مواقع التواصل الإجتماعي وتأثيرها على سلوكه الإفتراضي/ أحمد الشيخي خبير في وسائل الإعلام #scandale #حكاية_فضيحة قضية النفط مقابل الغذاء التي حدثت في العراق/ الصحفي محمد سميح الباجي #scandale #ciné_scandale يسرى اختارت الجمعة هذي باش تحكيلنا على فيلم wag the dog #scandale

today19/03/2023 17

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    # عن_الفضائح إدمان المجتمع للفضائح على مواقع التواصل الإجتماعي وتأثيرها على سلوكه الإفتراضي/ أحمد الشيخي خبير في وسائل الإعلام #scandale #حكاية_فضيحة قضية النفط مقابل الغذاء التي حدثت في العراق/ الصحفي محمد سميح الباجي #scandale #ciné_scandale يسرى اختارت الجمعة هذي باش تحكيلنا على فيلم wag the dog #scandale [email protected]

# عن_الفضائح إدمان المجتمع للفضائح على مواقع التواصل الإجتماعي وتأثيرها على سلوكه الإفتراضي/ أحمد الشيخي خبير في وسائل الإعلام #scandale

#حكاية_فضيحة قضية النفط مقابل الغذاء التي حدثت في العراق/ الصحفي محمد سميح الباجي #scandale

#ciné_scandale يسرى اختارت الجمعة هذي باش تحكيلنا على فيلم wag the dog #scandale

Scandales

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