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في اطار متابعة تنفيذ برامج البلديات : بلدية النفيضة عبد اللطيف حمودة: رئيس بلدية النفيضة إسلام المهذبي: كاتب عام المكتب المحلي للجمعية التونسية للوقاية من حوادث الطرقات بالنفيضة #التشخيص #مخ_الهدرة #خط_أحمر

todayيناير 23, 2023

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    في اطار متابعة تنفيذ برامج البلديات : بلدية النفيضة عبد اللطيف حمودة: رئيس بلدية النفيضة إسلام المهذبي: كاتب عام المكتب المحلي للجمعية التونسية للوقاية من حوادث الطرقات بالنفيضة #التشخيص #مخ_الهدرة #خط_أحمر [email protected]

في اطار متابعة تنفيذ برامج البلديات : بلدية النفيضة
عبد اللطيف حمودة: رئيس بلدية النفيضة
إسلام المهذبي: كاتب عام المكتب المحلي للجمعية التونسية للوقاية من حوادث الطرقات بالنفيضة

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