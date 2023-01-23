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في اطار متابعة تنفيذ برامج البلديات : بلدية النفيضة عبد اللطيف حمودة: رئيس بلدية النفيضة إسلام المهذبي: كاتب عام المكتب المحلي للجمعية التونسية للوقاية من حوادث الطرقات بالنفيضة #التشخيص #مخ_الهدرة #خط_أحمر [email protected]