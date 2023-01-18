وضعية الطلبة الليبيين و مختلف الإختصاصات التي يقبلون عليها في تونس مع عواطف سلطان مديرة التعاون الثنائي بالإدارة العامة للتعاون الدولي بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي #journée_spéciale #Tunisie #Libye #الشارع_التونسي
وضعية الطلبة الليبيين و مختلف الإختصاصات التي يقبلون عليها في تونس مع عواطف سلطان مديرة التعاون الثنائي بالإدارة العامة للتعاون الدولي بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي #journée_spéciale #Tunisie #Libye #الشارع_التونسي[email protected]
وضعية الطلبة الليبيين و مختلف الإختصاصات التي يقبلون عليها في تونس مع عواطف سلطان مديرة التعاون الثنائي بالإدارة العامة للتعاون الدولي بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي