Découvrez le pitch de Manel Elleuchi CEO "WEDTECT" "WEDTECT" www.wedtect.com : développe un système intelligent de détection de fuites dans les conduites d'eau. Le système est composé de deux parties HARDWARE ( carte et capteur) et une partie SOFTWARE ( application web et mobile). Le produit est développé en se basant sur plusieurs technologies (IOT, CLOUD,LORA, INTELLIGENCE ARTIFICIELLE ET SYSTEME embarqué à basse consommation d'énergie). WEDTECT aide les entreprises de bâtiment , les hotels, les cliniques , les industriels , les agriculteurs et les particuliers à contrôler les fuites d'eau dans les canalisations d'eau et à calculer la consommation d'eau (estimation de prix) à l'aide d'un système de détection intelligent . #PitchExpress #Expresso [email protected]