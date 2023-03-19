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#Ecolo في الجزء الأول من ال ECOLO : تأثير إنهيار بعض البنوك الأمريكيّة على المشاريع المناخيّة و تمويلها شنية حكاية الحرارة قياسية في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى تفعيل قرار منع الأكياس البلاستيكية في المخابز خلال شهر رمضان حقيقة حلّ جهاز الشرطة البيئية بمرسوم الرئاسي تأثير حل البلديات بمرسوم رئاسي ‎Ecolo في الجزء الثاني من ال تواصل حملات التشجير.. مباشرة من عين المكان أكثر تفاصيل مع مروان درعي ‏ ‏مشكلة المياه في تونس .. هل أنّو أحنا قادرين باش نغيّروا من عادتنا الإستهلاكيّة باش نواجهوا المشكل [email protected]