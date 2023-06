play_arrow

Pub X.0 & Metiers créatifs Les invités: Mohsen Gabroun Key Account Director Wunderman thompson / Hosni Krid CEI P2R/ Mounira Bouzouita DRH et Présidente ARFORGHE Partie 1 : "L'avenir de la créativité : Comment les métiers de la publicité et de la communication se réinventent" - Les clés de succès pour une carrière dans le monde de la communication et la Pub? - Est-ce qu’on doit parler de Créativité ou bien de talent? Partie 2 "La créativité à l'ère digitale : Les compétences clés pour les métiers de la publicité et de la communication" - Comment l’entreprise gère son image (Marketing RH et Marque Employeur) dans un monde de Comm en plein effervescence et mutation ? - Quelles sont les compétences créatives essentielles dans le contexte numérique qui différencient les professionnels de la publicité et de la communication ? Partie 3: "Métiers futuristes de la communication : Les tendances qui redéfiniront le paysage publicitaire" - Quels genre de Métiers futuristes de la communication ? - Quelles sont les tendances qui redéfiniront le paysage publicitaire ? - Vu la tendance évolutive mondial du Digital, la TV qui perd de la vitesse est ce que la comm sera majoritairement virtuelle dans un moyen terme? [email protected]