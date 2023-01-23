play_arrow

QnA : كيفاش نرجع ميساجات و تصاور الFB المفسخين ؟؟ #Tech_IT_Easy أبطال الديجيتال : كيفاش تستعمل Chatgpt باش تدبر خدمة و الا باش تسهل حياتك فالخدمة #Tech_IT_Easy تضاهرة الاسبوع : Junior Entreprise of Tunisia باش يحكيولنا على JOBS 2k23 #Tech_IT_Easy New’s tech : جديد عالم التكنلوجيا مع Vmaker #Tech_IT_Easy What’s UP : أكثر الأخبار، les vidéos و les hashtags الي تمت مشاهدتها في مواقع التواصل الاجتماعي #Tech_IT_Easy التكنلوجيا بالفلاقي : هل صحيح انو الذكاء الاصطناعي ينجم يعوض الانسان ؟ #Tech_IT_Easy [email protected]