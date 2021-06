Qalb Tounes exprime sa crainte avérée pour l’état de santé et la vie de Nabil Karoui

Qalb Tounes, a exprimé ce lundi 14 juin 2021, dans un communiqué publié sur sa page officielle, sa crainte avérée concernant la détérioration de l’état de santé de Nabil Karoui, encore une fois, hospitalisé le soir du dimanche 13 juin 2021 et reconduit par la suite en prison, dans des conditions déplorables et sans aucun respect de sa dignité et de ses droits.

Le parti dénonce à cet égard, l’obstination des autorités sur sa détention illégale, et ce malgré le nouveau tournant qu’avait pris l’affaire, et l’enquête ouverte contre les experts ayant élaboré le rapport d’expertise financière ayant servi de fondement pour l’arrestation du président du parti Qalb Tounes.

Face à l’obscurité et au flou qui enveloppent l’affaire, le traitement humiliant du détenu au cours de ces derniers jours, et vu la détérioration de son état de santé notamment après la grève de faim qu’il a entamée depuis plus de dix jours, Qalb Tounes a mis en garde contre les répercussions de ces manoeuvres sur la santé de Nabil Karoui, en considérant que ces traitements visent clairement sa liquidation physique et constituent une violation flagrante à sa dignité, en ajoutant que » la vie et l’intégrité physique de Nabil Karoui ne feront jamais l’objet d’un chantage ou d’un règlement des comptes », a-t-il précisé dans le même communiqué.