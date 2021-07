Le président de l’ARP, Rached Ghannouchi, a déclaré aujourd’hui, dimanche 25 juillet 2021, lors de sa présence au Parlement pour célébrer le 64ème anniversaire de la déclaration de la République tunisienne, que le pays a besoin de l’unification des cœurs et de la solidarité et non pas des manifestations et des tiraillements politiques.

“La Tunisie n’a pas besoin des manifestations aujourd’hui. Bien qu’il s’agisse d’un droit constitutionnellement garanti. Il reste que l’heure actuelle est saisissante et exige que les rangs soient unis pour vaincre le coronavirus”, a-t-il indiqué. Et d’ajouter qu’il convient de reporter ces débats, jusqu’à ce que cette crise soit dépassée..

Il est à rappeler que des appels à l’organisation des manifestations aujourd’hui, qui coïncide avec la célébration de la fête de la République, pour revendiquer certains droits et appeler les autorités à assumer les répercussions de la crise multidimensionnelle que traverse le pays.

Pour sa part, le parti des travailleurs tunisiens a nié dans un communiqué rendu public, qu’il n’a pas fait appel aux manifestations du 25 juillet 2021 et qu’il n’y participera pas, et qu’il ne se laissera pas faire par des appels lancés par des parties inconnues et douteuses.

Il va de même pour le Conseil supérieur de la jeunesse qui a nié pour sa part, qu’il a appelé à un soulèvement populaire, précisant qu’il ne relève d’aucun parti, ni association ou personnalité politique.