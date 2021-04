Rachid Ben Daly: Le montant de subvention disposé dans la loi de Finances 2021 n’est pas suffisant

Le directeur général des hydrocarbures au sein du ministère de l’Industrie, de l’Énergie et des Mines, Rachid Ben Daly a confirmé aujourd’hui, mercredi 21 avril 2021, au micro de radio Express FM, concernant les hausses successives des prix des carburants en Tunisie, que l’ajustement automatique de ces prix comprend 3 produits pétroliers, qui sont essence ordinaire, essence vide de plomb, ainsi qu’essence sans soufre.

Rachid Ben Daly a expliqué qu’au mois de janvier et février, l’augmentation du prix du carburant était censée être supérieure à 2%, mais considérant que ce plafond n’est pas possible et ne peut pas égaler le prix mondial, le plafond a donc été relevé à 5%. Et d’indiquer que le baril de pétrole moyen en février était de 62 $, et en mars de 65 $, soulignant que l’augmentation était censée être de 29% pour que le prix corresponde au prix mondial, mais étant donné qu’il n’est pas possible de dépasser le plafond de 5%, l’augmentation du prix du carburant a été de 100 millimes.

L’invité d’Expresso a souligné que la subvention, en général, dans la loi de Finances de 2021, est d’environ 401 millions de dinars, et elle est principalement orientée vers les bouteilles de gaz, car elles sont les plus méritantes de subvention et les plus consommées par les Tunisiens. Rachid Ben Daly a ajouté que le prix du baril est de 65 $, et que le montant disposé dans la loi de Finances n’est pas suffisant pour subventionner les bouteilles de gaz.

Il a expliqué qu’en ce qui concerne le produit de l’essence et selon la décision de 2016, il n’est plus subventionné et doit être vendu en fonction du prix global qui est révisé tous les mois, soulignant que l’augmentation est censée être de 29%, mais compte tenu que le plafond ne doit pas dépasser le seuil de 5%, la société de raffinage prendra en charge ce coût.

Nadya Bchir