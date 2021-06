Rachid Khechana : Le dialogue initié par Kaïs Saïed est « formel » et la prochaine réunion avec Méchichi et les anciens chefs du gouvernement sera décisive

Le journaliste et homme politique, Rachid Khechana, a considéré que la réunion du président de la République avec Hichem Méchichi et les anciens chefs du gouvernement pour discuter des propositions de chaque partie en vue de surmonter la crise actuelle, s’est tenue hier, mardi 15 juin 2021, d’une manière non conventionnelle.

Il s’agit, selon lui, d’une réunion préparatoire aux prochains entretiens qui se dérouleront dans un futur proche, et « probablement » un premier pas vers le dénouement de la crise politique.

Lors de sa présence dans l’émission Expresso ce mercredi 16 juin 2021, il a déclaré que cet appel lancé par Kais Saied aux personnalités politiques pour présenter dans les plus brefs délais des solutions de sortie de crise, est de nature à anticiper les suites et l’aboutissement des prochaines réunions, qui concourraient apparemment à la consolidation et le soutien de l’approche de Kais Saied concernant la révision de la loi électorale et la réforme du régime politique.

Il a ajouté que la situation est déjà alarmante et critique: un climat politique malsain, une économie qui souffre le martyre, une société en ébullition et une crise sanitaire sans précédent. Du coup, à quoi sert donc de s’étaler sur les raisons de la tenue de cette réunion dans de pareilles circonstances ?

Selon ses dires, la présidence de la République ne semble pas être porteuse d’une vision ou d’un projet clair pour dépasser cette crise, en notant qu’il appartient au Centre des études stratégiques de préparer une nouvelle approche dans ce sens, et de la présenter au gouvernement.

Et d’ajouter : “Je ne pense pas que ce dialogue va déboucher sur des solutions et des propositions pertinentes. En effet, ça ne serait qu’un dialogue formel, futile, vidé de tout sens eu égard l’intransigeance des intervenants sur la scène politique et l’absence d’un plan d’action et d’une conception claire de sortie de crise”.

Rachid Khechana a souligné qu’il convient d’accorder une nouvelle chance au gouvernement actuel et de l’aider à mieux gérer la crise sanitaire en indiquant que la démission de Méchichi sera sans effet sur le dénouement de la situation.

Et d’enchaîner : “ La prochaine réunion sera décisive et d’une importance cruciale dans la mesure où plusieurs chefs du gouvernement vont y participer à côté des institutions et des organisations nationales, pour décider du sort du pays”.