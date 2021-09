Rachida Naifer : Il est temps de revoir la politique de communication de la présidence de la République à travers un pacte social basé sur la confiance 

L’ancienne conseillère en communication auprès du président de la République, Rachida Naifer, a déclaré aujourd’hui, le 2 septembre 2021, lors de son passage dans le programme Le Grand Express, qu’il n’y a pas jusqu’alors, un climat de confiance entre les médias et la présidence de la République.

Les médias, selon Rachida Naifer, doivent contribuer dans la rédaction d’un nouveau pacte social. Elle a avancé que certains cherchent à décrocher des déclarations exclusives auprès de la présidence de la République, notant qu’il est temps de revoir la politique de communication de la présidence de la République à travers un pacte social basé sur la confiance.

En effet, cela ne signifie pas que la politique de communication du président Saied n’a pas échoué, sinon comment peut-on expliquer que 80% du peuple tunisien lui font confiance?

Et d’ajouter qu’il est fort probable qu’un nouveau Parlement sera mis en place et que la HAICA n’a plus une raison d’être, une instance qui n’a pas réussi à instaurer une nouvelle conception des médias audiovisuels.