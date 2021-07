La présidente de l’Union nationale de la femme tunisienne a indiqué que la rencontre avec le président de la République, a permis de passer en revue les motifs de l’activation de l’article 80 de la Constitution, la suspension des activités du Parlement et le limogeage du chef du gouvernement et de certains ministres du gouvernement de Méchichi.

Elle a aussi évoqué aujourd’hui, mardi 27 juillet 2021, lors de son intervention sur les ondes d’Express Fm, les déclarations de Kais Saied et les gages qu’il a présentés pour rassurer les tunisiens du non retour de la retour durant cette période où tous les pouvoirs sont monopolisés par le président de la République, ajoutant que Kais Saied n’a aucune intention de limiter les libertés ou de perpétrer un putsch constitutionnel.

Et d’ajouter que le message adressé par le peuple tunisien aux autorités et au président de la République était clair et pacifique, et que cette fête de la République a marqué une nouvelle époque dans l’histoire de la Tunisie post-révolution, où les revendications du peuple ont enfin quelqu’un qui leur ont offert une oreille attentive à leurs attentes.

Dans le même contexte, elle a mis l’accent sur l’importance de présenter des garanties légales pour que la durée de cette période exceptionnelle ne soit pas dépassée, rappelant le cas de l’Assemblée constituante qui a n’a pas respecté son engagement et a dépassé les délais qui lui ont été accordés.

Ainsi, les décrets-lois qui seront émis par le président de la République seront décisifs et vont mettre fin aux craintes exprimées par certaines parties quant aux suites des décisions du chef de l’Etat.

La présidente de l’Union nationale de la femme tunisienne a mentionné que le président de la République a indiqué qu’il envisage former un nouveau gouvernement au bout d’une quinzaine de jour pour que les institutions publiques reprennent leurs activités.

Elle a par ailleurs fait remarquer que l’article 80 de la Constitution n’a pas tout régi. De ce fait, Kais Saied a pris les mesures appropriées pour cette période critique.

Jerbi a enfin espéré qu’un gouvernement respectant le principe de parité conformément à la Constitution, considérant que la femme tunisienne est peu présente au pouvoir quoi que les textes juridiques consacrent le principe de parité et l’égalité entre l’homme et la femme.