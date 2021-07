Radhouen Masmoudi : C’est un coup d’Etat et je crains que la Tunisie emboîte les pas de l’Egypte!

Le membre du bureau politique du Mouvement Ennahdha, Radhouen Masmoudi, a réaffirmé que le président de la République a perpétré un coup d’État, indiquant qu’ils ne vont pas s’aligner sur ces décisions pour éviter le scénario égyptien.

Il a déclaré aujourd’hui, mercredi 28 juillet 2021, que le Mouvement Ennahdha tient à ce que la Tunisie demeure le symbole de la démocratie dans la région. Ainsi, il faut mettre fin, selon ses dires, à ce qu’il a qualifié de coup d’Etat.

Dans une déclaration accordée à la radio Express Fm, le membre du bureau politique du Mouvement Ennahdha a souligné que la Tunisie traverse une crise multidimensionnelle et qu’il n’est pas admissible qu’un régime militaire et dictatorial soit de nouveau instauré en Tunisie au lieu de recourir à d’autres alternatives plus pacifiques et respectant la légitimité électorale.

Le Parlement doit, de surcroît, reprendre ses activités, étant donné que le pouvoir législatif est un pouvoir indépendant et que le président de la République n’a pas le droit de suspendre ses activités. D’ailleurs, cela représente une violation flagrante des dispositions de l’article 80 de la Constitution.

Et de poursuivre qu’il faut retenir certaines leçons de l’expérience égyptienne pour ne pas emboîter les pas de l’Egypte.

Dans un autre contexte, il a indiqué qu’il est aux Etats Unis depuis plus de deux mois et qu’il s’est entretenu avec le Congrès, en vue de convaincre les autorités américaines d’aider la Tunisie pour surmonter la crise sanitaire et la procuration de 5 millions de doses du vaccin anti-Covid.

Il reste que tout cela est désormais en péril à cause de ce coup d’Etat et que les Etats Unis risquent de priver la Tunisie de ces dons. Interrogé sur le tweet qu’il avait publié en relation avec cette question, il a précisé qu’il a juste expliqué la loi américaine sans qu’il n’ait appelé les Etats Unis à suspendre la livraison de ces dons à l’issue des derniers événements du 25 juillet.