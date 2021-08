Le chef de service de médecine d’urgence à l’hôpital Abderrahmane Mami de l’Ariana, Dr Rafik Boujdaraia, a déclaré aujourd’hui, mercredi 11 août 2021, qu’il est insensé de parler d’une victoire contre le Coronavirus, tant que moins de 60% de la population n’ont pas encore été vaccinés.

L’invité du programme Le Grand Express a souligné que le 8 août était une journée exceptionnelle, vu qu’il s’agit bien d’une première dans l’histoire de la Tunisie où plus de 551 mille personnes ont été vaccinées.

Cette journée a marqué, selon lui, une rupture avec l’ancienne stratégie et a démontré que les tunisiens ne sont plus hostiles à la vaccination. Dr Boujdaria a également indiqué que 22% du peuple tunisien ont reçu la première dose du vaccin anti Covid-19, rappelant qu’en dépit des mutations du virus, la vaccination demeure efficace et indispensable pour atténuer la pression subie par les services de réanimation dans les établissements hospitaliers.

Et d’ajouter que la capacité d’accueil actuelle des services d’oxygène a atteint 60%, notant que la situation financière des hôpitaux est assez difficile.