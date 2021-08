Rafla Tej : 800 mille personnes âgées de 40 ans et plus seront convoquées le 29 août pour se faire vacciner

Rafla Tej, membre de la campagne nationale de vaccination contre le coronavirus, a indiqué que près du tiers des citoyens ont reçu la première dose du vaccin, et que les autorités œuvrent actuellement pour la vaccination de 60% des tunisiens, d’ici le mois d’octobre.

Dr Tej a souligné, lors de son passage dans le programme Expresso, que 800 mille personnes seront convoquées pour se faire vacciner ce dimanche. Cette troisième journée nationale de vaccination cible les personnes âgées de 40 ans et plus, ajoutant que 2 millions de tunisiens de cette tranche d’âge n’ont pas encore reçu la première dose. Et de poursuivre que les jeunes entre 15 et 17 ans seront également convoqués pour se faire vacciner sous la condition de l’accord parental. Pour ce faire, les parents sont invités à inscrire leurs enfants sur la plateforme dédiée aux personnes ne possédant pas de carte d’identité, et ce, en saisissant la date de naissance et le numéro du téléphone du parent pour avoir un numéro d’inscription sur la plateforme Evax.

Les parents doivent ensuite utiliser ce numéro pour approuver la vaccination de leurs enfants. Cet accord est une condition sine qua non pour la participation à la campagne de vaccination du 29 août.

Pour les personnes âgées de 40 ans et plus, Rafla Tej a indiqué qu’elles vont recevoir un sms à cet effet, précisant la date et le centre de vaccination pour garantir le bon déroulement de cette journée.

S’agissant de l’administration d’une troisième dose de vaccin, l’invitée de l’émission Expresso a noté que cela est encore une question controversée, et que la vaccination de 60% des tunisiens est la question la plus urgente et la plus prioritaire.