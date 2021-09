Rafla Tej : Démarrage de la vaccination des personnes non-inscrites sur Evax tous les jours à partir de 12h

Rafla Tej, membre de la campagne nationale de vaccination, a annoncé que l’opération de vaccination des personnes non-inscrites sur la plateforme Evax, âgées de 18 ans et plus.

Lors de son passage dans l’émission 18/20, ce soir du jeudi 2 septembre 2021, Rafla Tej a indiqué qu’une centaine de personnes se sont rendues à midi, au centre de vaccination du Palais des congrès, pour recevoir la première dose de vaccin.

Les prochaines journées nationales de vaccination intensives seront consacrées à la vaccination des personnes non-inscrites sur la plateforme Evax âgées de plus de 18 ans. “Deux types de vaccins seront administrés à cet effet : Astrazeneca pour les personnes de plus de 40 ans, et coronovac pour les personnes entre 18 et 40 ans”, a-t-elle précisé.

Et de poursuivre que toute personne inscrite sur la plateforme Evax peut se rendre au centre de vaccination munie de sa CIN pour recevoir la première dose de vaccin