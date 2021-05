Raoudha Boukadida: Sur un millier d’attestations d’ouverture de bureau de change accordé, seulement 189 ouvertures effectives

Raoudha Boukadida, directeur général des opérations de change à la Banque centrale de Tunisie, a indiqué, sur les ondes de radio Express FM, lundi 31 mai 2021, que 219 bureaux de change ont obtenu un agrément auprès de la Banque centrale de Tunisie, dont 189 sont effectivement entrés en activité. Elle a ajouté que ces bureaux sont répartis sur 20 gouvernorats, et a expliqué que 7 gouvernorats représentent environ 83% de l’ensemble des bureaux de change. Il s’agit du Grand Tunis avec 73 bureaux, Sousse avec 24 bureaux, Médenine avec 23 bureaux, et les autres sont répartis sur le reste des gouvernorats.

L’invitée d’Ecomag a expliqué que la loi réglementant les bureaux de change accorde la liberté de choisir l’emplacement du bureau, car certains endroits présentent un avantage pour la ventes de devises et d’autres celui de l’achat. Elle a souligné que l’activité des bureaux de change est liée à l’activité touristique et à l’ouverture des frontières, d’autant plus que le secteur du tourisme est touché par la pandémie de Covid-19.

S’agissant de la présence des bureaux de change dans les points frontaliers, Raoudha Boukadida a expliqué que la loi prévoyait de nouveaux mécanismes afin d’encourager les personnes physiques à ouvrir des bureaux dans ces zones par le biais de contrats de location et d’exploitation du domaine public.

Elle a ajouté que le but de l’ouverture des bureaux de change était principalement d’orienter la monnaie dans les voies légales, et de limiter sa circulation dans des voies parallèles, et ce, au profit de l’économie nationale. Et de poursuivre que le rôle de la Banque centrale est d’imposer un contrôle sur ces bureaux. .

L’invitée de l’émission Ecomag a souligné que la surveillance est divisée en un contrôle sur le terrain et un contrôle ultérieur via une plate-forme numérique, sur laquelle les propriétaires de bureaux déclarent leurs activités. Les services de la banque analysent et étudient par la suite les données, et assure le suivi des suspicions.

Le directeur général des opérations de change à la BCT a déclaré que l’ouverture du premier bureau de change en Tunisie a eu lieu en novembre 2018, et au cours de cette année, seuls deux bureaux ont été ouverts, tandis qu’au cours de l’année 2019, 58 bureaux de change ont été ouverts, et en 2020, 133 bureaux ont ouvert leurs portes, contre seulement 26 bureaux au cours de l’année 2021 en raison de la pandémie de Coronavirus, qui a touché ce secteur.

Elle a également précisé que jusqu’en janvier 2021, des certificats étaient délivrés à 901 personnes autorisées à ouvrir des bureaux de change, dont 219 ont obtenu une licence d’ouverture, mais que toutes n’étaient pas concernées par ce système. Raoudha Boukadida a expliqué les raisons d’abstention de s’engager dans cette activité par le fait qu’elle est encore nouvelle en Tunisie et qu’elle a également été affectée par la crise sanitaire, rendant l’avenir du secteur ambigu.