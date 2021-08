Retour sur le rapport de l’agence de notation Moody’s

L’expert économique, Moez Labidi, a affirmé que le rapport de l’agence de notation Moody’s, publié le 2 août 2021, en réaction à l’activation de l’article 80 de la Constitution par le président de la République Kais Saied, a mis l’accent sur l’absence de la Cour constitutionnelle, ce qui est de nature à prolonger la crise politique, retarder la mise en oeuvre des réformes économiques, et compromettre les négociations avec le Fonds Monétaire International (FMI).

Au micro de Wassim Ben Larbi, Moez Abidi a rappelé, ce vendredi 6 août 2021, qu’il ne s’agit pas de la première fois que l’agence Moody’s évoque une question politique dans son rapport. D’ailleurs, dans le même rapport, Moody’s a également évoqué les mesures prises par Kais Saied, considérées comme une réaction face à la mauvaise gestion de la crise du Covid-19. Il a ajouté que Moody’s a noté que les mesures exceptionnelles annoncées par Kais Saied, ont été générées par les rapports tendus entre le président de la République, et l’ancien chef du gouvernement Hichem Méchichi, mettant en garde contre la concentration des trois pouvoirs dans une seule main.

Et d’ajouter que le rapport a indiqué qu’il est peu probable que le FMI s’implique dans un plan de réformes, en l’absence d’un consensus et d’un accord avec les parties sociales.

Concernant la question de l’augmentation du taux d’inflation, l’invité du programme Expresso a indiqué que cette augmentation est estimée à 0.9%, soulignant que cette augmentation est prévisible vu l’impact de la pandémie.

L’économiste Moer Labidi a aussi mentionné que le Conseil d’administration de la Banque Centrale de Tunisie (BCT) a constaté l’augmentation du taux d’inflation aux alentours de 5.7% en glissement annuel pour le mois de juin 2021, contre 5 % pour le mois de mai et le mois de juin de l’année écoulée, et ce, en concomitance avec l’augmentation constatée au niveau des principaux indicateurs de l’inflation sous-jacente, notamment l’inflation des produits hors encadrés et frais, estimée à 5.3% contre 5.1% le mois précédent, d’après un communiqué publié par la BCT.

Dans le même contexte, l’invité de l’émission Expresso a souligné que la régression du taux d’inflation dépend des produits concernés par la baisse des prix dans les grandes surfaces, s’interrogeant ainsi sur l’étendue de cette baisse des prix.

Concernant le problème de l’eau potable en Tunisie, il a expliqué que la qualité de l’eau a beaucoup diminué au cours de ces dernières années, ce qui a poussé les tunisiens à consommer les eaux embouteillées. Cela s’explique, entre autres, par le stress hydrique. Faisant allusion à l’appel lancé par le président de la République, Kais Saied, à la Société Nationale d’Exploitation et de Distribution des Eaux (SONEDE), Moez Labidi a signalé que la baisse du prix de l’eau sera de nature à favoriser le gaspillage de l’eau et altérer la situation financière de la SONEDE, et par ricochet le budget de l’Etat.

Et de poursuivre que ces solutions ne résout pas les problèmes substantiels du pays. Il s’agit, selon lui, de solutions générales et provisoires.