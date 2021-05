Riadh Gouider: La sortie médiatique de Hichem Mechichi pour l’annonce du confinement souligne la gravité de la situation

Intervenu sur les ondes de radio Express FM, vendredi 7 mai 2021, le docteur Riadh Gouider, membre du Comité scientifique de lutte contre le Coronavirus, a considéré que la sortie médiatique du chef du gouvernement, Hichem Mechichi en vue d’annoncer les nouvelles mesures de confinement, comme une forme d’alerte que le pays se trouve actuellement dans une impasse.

Il a ajouté que les décisions annoncées aujourd’hui visent à briser le cycle de contagion et à préserver le système de Santé, ce qui ne signifie pas la prise en compte des professionnels de santé, notant que les hôpitaux ont dépassé leur capacité d’accueil. Riadh Gouider a déclaré : « Le comité scientifique n’a pas d’agenda. Son rôle est plutôt de lancer un cri d’alarme, et ses décisions sont scientifiques. »

Il poursuit : « Notre proposition se fait sur une base pratique, et elle est soumise directement au ministre de la Santé afin de l’étudier, et non au chef du gouvernement, puis le ministre de la Santé la soumet au comité national. » Riadh Gouider a ajouté que le récent discours des membres du comité scientifique était fortement ferme, car il n’a été pris en compte ni par les décideurs ni par les citoyens.

Il a également souligné que le comité s’en tient toujours au point de fermer les frontières, en raison de la diversité des variants du Coronavirus, notamment à la lumière de l’arrivée de celui indien en Algérie, ajoutant que le comité soumette sa proposition et que le gouvernement prend les mesures en fonction de la situation du pays.

Le membre du comité scientifique a exprimé ses reproches vis-à-vis du rôle des médias appelant les jeunes actifs sur les réseaux sociaux, les médias et la société civile à s’engager à nouveau dans la prise de conscience des citoyens.

Nadya Bchir