Ridha Belhadj : Le président Saied a conduit le pays à une impasse sans issue

Le directeur exécutif du parti Amal, Ridha Belhadj, a dit ce soir du jeudi 2 septembre 2021, lors de son passage dans le programme 18/20, que le vide constitutionnel et juridique marquant cette conjoncture a favorisé les dépassements récemment constatés et les agressions des manifestants.

Belhadj a indiqué que le président de la République, Kais Saied, n’est pas conscient des pressions exercées par les pays étrangers sur la Tunisie, et qu’il ne peut pas s’en sortir. “Nous sommes passés au règne d’une seule personne, ce qui est assez grave en l’absence de limites constitutionnelles et légales”, a-t-averti.

Selon lui, le président Saied a perpétré un coup d’Etat et qu’on ne peut pas imaginer une nouvelle dictature en Tunisie. L’accent a été mis également sur les dangers de la monopolisation des pouvoirs par le président Saied, un président qui vit un isolement interne vu la rupture de communication avec les partis politiques et qui pourrait conduire le pays à une véritable impasse, d’autant plus qu’il ne possède aucune vision stratégique.

Et d’ajouter que l’assignation à résidence de plusieurs hommes d’affaires, magistrats, et députés est une mesure anticonstitutionnelle.