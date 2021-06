Lors de son intervention dans l’émission 19-21, le membre du comité de défense du président de Qalb Tounes, Ridha Belhadj, a affirmé mardi 15 juin 2021, que la libération de Nabil Karoui après plus de six mois de sa détention provisoire, est une journée historique et ce suite à un long combat acharné devant les tribunaux.

Il a indiqué dans ce sens que l’affaire s’est compliquée davantage depuis les dernières élections, à cause de l’interférence entre le juridique et le politique. Ce qui a été de nature à créer une quasi-certitude chez le public concernant l’accusation de Nabil Karoui.

Selon ses dires, la Cour de cassation a cassé sans renvoi la décision du maintien du chef du parti de Qalb Tounes en détention préventive, ce qui a pour effet l’annulation du mandat de dépôt.

Il a rappelé que l’affaire est encore pendante devant les tribunaux et que le comité de défense œuvrera pour prouver le manque d’objectivité et d’impartialité des expertises effectuées au cours de l’enquête.

L’invité de l’émission 19-21, a mis l’accent sur la question de la détention illégale dans la mesure où de nombreuses personnes demeurent victimes de cette injustice vu le dépassement de la période de détention provisoire autorisée par la loi,en ajoutant que cette question est désormais l’une des causes prioritaires pour Nabil Karoui.

Il a fait appel à cet égard à la révision du Code de procédure pénale afin de garantir les droits des détenus. En effet, “la liberté du détenu ne doit pas être tributaire du jugement et de la volonté d’un seul et unique juge. Ces lois sont assez archaïques et doivent être révisées par le Parlement et ce nonobstant de l’affaire Nabil Karoui”, a-t-il avancé.