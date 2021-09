Ridha Ben Mahmoud : Le Conseil de la concurrence a ouvert une enquête sur la monopolisation et la spéculation de fer

Ridha Ben Mahmoud, le président du Conseil de la concurrence, a dit ce mardi 31 août 2021, que le Conseil a ouvert une enquête sur toutes les entreprises opérant dans le secteur de l’industrie de fer, et non seulement celles récemment visitées par le président de la République, Kais Saied, notant que le Conseil ne médiatise pas toutes ses activités, et suit toujours de près la situation économique et sociale en Tunisie.

Il a ajouté, lors de sa présence dans l’émission Le Grand Express, que le Conseil a activé tous les outils permis par la loi, et notamment l’auto-saisine en cas de violation des principes de la concurrence.

Concernant le dossier de la monopolisation et la spéculation du fer, le président du Conseil de la concurrence a assuré que le Conseil s’est saisi, en vertu de l’article 15, notant que toutes les entreprises actives dans ce domaine seront concernées. Et d’ajouter que toutes les décisions rendues par le Conseil de la concurrence sont unilatérales.

Pour sa part, l’expert en économie et en statistiques, Anis Marrakchi, a souligné que le Conseil de la concurrence ne peut pas jouer pleinement son rôle sous l’égide du système existant, rappelant que le ministère du commerce est responsable, dans le cadre des commissions mixtes regroupant les différents intervenants sur le marché, de la fixation et du contrôle des prix de certains produits.

Le président du Conseil d’affaires Tuniso-africain (TABC), a soutenu que le ministère du commerce ne doit pas intervenir dans le processus de fixation des prix, y compris les matériaux de construction.

Pour sa part, Moez Hrizi, le fondateur et président de “Tunisia produces”, a révélé que de nombreuses entreprises ont usé de la faiblesse de l’Etat pour exercer une certaine pression sur l’offre afin de manipuler leur marge bénéficiaire, soulignant que les grandes entreprises actives dans le secteur de fer réalisent des bénéfices énormes et ont profité de la vulnérabilité de la situation de l’usine de sidérurgie El Foulledh de Bizerte.